Рыбы от невесомости страдают не меньше сухопутных животных

В результате проведения экспериментов на борту МКС выяснилось, что рыбы в невесомости сталкиваются с тем же проблемами, что и сухопутные животные. Об этом рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.

"Мы участвовали в японском эксперименте с рыбами на МКС. Выяснилось, что рыбы в невесомости страдают от таких же проблем, что и сухопутные животные", — рассказал он.

Сычев рассказал, что раньше принято было считать, что у рыб не должно быть проблем с невесомостью, потому что вода приближает их к этому состоянию.

Но в процессе эксперимента у рыб происходили изменения в мышцах, костях и внутренний органах. Это доказало, что невесомость наносить организму более серьезный вред, что считали ученые.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что диапауза помогает рыбам замедлять метаболизм и увеличивать срок жизни. Невероятная физиологическая способность позволяет рыбам даже затормозить развитие внутренних органов.