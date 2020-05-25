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Южной части России летом грозит засуха

Наука » Экология

Дожди, которые прошли в мае на юге России, напитали только верхний слой почвы, поэтому риск засухи ещё остается.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Нельзя сказать, что опасность засухи на юге России миновала. Из-за того, что на юге и в умеренных широтах зимы практически и не было талой воды. Значит талая вода не пополняла влажность почвы, а это обычно очень большой довесок к влажности. На юге это очень сильно сказывается. Более того, за первые два месяца на юге выпало очень мало осадков. В Краснодарском крае — 42% от нормы, в Ставрополье — 30-32%. То есть влаги было мало и продуктивной влаги в почве очень мало. Осадки, которые прошли в первой декаде и во второй декаде мая, приводят к тому, что пахотный слой пополняется влагой, но продуктивная влага в метровом слое почти не увеличивается", — пояснил метеоролог.

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Темы дождь россия засуха погода роман вильфанд
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Южной части России летом грозит засуха
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