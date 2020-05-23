Новый смартфон Vivo X50 Pro получит камеру со стабилизацией, что позволит делать удачные снимки на ходу.
В интернете появились подробности о новом смартфоне Vivo X50 Pro. Основное нововведение - камера, которая даст возможность предотвратить "тряску" при съемке видеороликов и фотографий.
Официальной информации о других необычных функциях смартфона пока нет.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Япония в одностороннем порядке "забрала" российские острова Курильской гряды.