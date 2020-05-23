Смартфон Vivo X50 Pro получит стабилизацию изображения

Новый смартфон Vivo X50 Pro получит камеру со стабилизацией, что позволит делать удачные снимки на ходу.

В интернете появились подробности о новом смартфоне Vivo X50 Pro. Основное нововведение - камера, которая даст возможность предотвратить "тряску" при съемке видеороликов и фотографий.

Официальной информации о других необычных функциях смартфона пока нет.