Компания Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор Mi TV (E43K), цена которого не превышает стоимости бюджетного смартфона.

В телевизоре ест все современные функции — голосовое управление, Bluetooth, 8 ГБ оперативной памяти.

Стоимость новинки на домашнем рынке составит 155 долларов, и примерно 11,5 тысячи рублей.

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