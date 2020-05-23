Российский модуль "Наука" для Международной космической станции будет полностью готов ко второму кварталу следующего года.
Об этом сообщили в "Роскосмосе".
"Ко второму кварталу следующего года модуль будет готов к запуску, однако график пуска сейчас находится в процессе утверждения", — сказано на сайте госкорпорации.
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