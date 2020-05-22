Специалисты Британского музея раскрыли состав вещества, которое использовали в Древнем Египте для покрытия гробов мумий.
Ученые взяли для исследования 100 образцов черного затвердевшего материала, который наслаивали на деревянные саркофаги между 1300 и 750 годами до н.э.
"Оказалось, что липкое покрытие изготовлено из смеси животного жира, растительного масла, древесной смолы, твердой сырой нефти и пчелиного воска", — сообщили специалисты.
Эксперты предполагают, что в состав смеси входили и другие компоненты, которые сейчас невозможно определить.
Так как данное вещество ученые обнаружили на гробницах представителей элиты, то это говорит о том, что материал был малодоступным.
В Египте в городе Асуане во время съемок фильма случайно нашли настоящую мумию. По словам археологов, возраст мумии составляет около 2000 лет.
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