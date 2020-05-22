Лангусты оказались самыми шумными существами на Земле

Биологи выяснили, что скрежещущие шумы, которые производят лангусты с помощью их усиков-антенн, можно засечь на расстоянии до 3 км под водой.

Французским экспертам удалось записать 1560 шумовых сигналов, произведенных 24 лангустами.

Что услышали ученые?

В процессе изучения записанных сигналов специалисты пришли к выводу, что при низком уровне фонового подводного шума сигналы-скрежеты крупных лангустов можно засечь на расстоянии трех километров.

"Полученные данные очень полезны, так как с помощью определения сигналов, которые издают лангусты, можно определять их месторасположение. Каждый день в результате рыболовства погибает большое количество лангустов, а данные о расположении этих членистоногих могут помочь биологам выработать неинвазивные техники их сохранения", — сообщили авторы исследования.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что крабы любят общаться во время спаривания.