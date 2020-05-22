Биологи выяснили, что скрежещущие шумы, которые производят лангусты с помощью их усиков-антенн, можно засечь на расстоянии до 3 км под водой.
Французским экспертам удалось записать 1560 шумовых сигналов, произведенных 24 лангустами.
В процессе изучения записанных сигналов специалисты пришли к выводу, что при низком уровне фонового подводного шума сигналы-скрежеты крупных лангустов можно засечь на расстоянии трех километров.
"Полученные данные очень полезны, так как с помощью определения сигналов, которые издают лангусты, можно определять их месторасположение. Каждый день в результате рыболовства погибает большое количество лангустов, а данные о расположении этих членистоногих могут помочь биологам выработать неинвазивные техники их сохранения", — сообщили авторы исследования.
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