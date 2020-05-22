В Бразилии закончили разработку самого первого генетического теста на выявление COVID-19. Уникальность его в том, что с помощью новинки можно тестировать в 16 раз больше образцов. Известно, что ученые оценили стопроцентную эффективность теста в выявлении коронавируса.
Клиника "Альберт Эйнштейн" занималась разработкой и патентованием данного теста. Как сообщает G1, с июня этого года бразильское изобретение станет доступным для диагностирования коронавируса.
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