Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что у коронавируса насчитано несколько десятков мутаций. Но пока неизвестно, насколько они отличаются в опасности заражения.
"Другое дело, что даже те несколько десятков мутаций, которые сегодня описаны, а это нормально для любого микроорганизма, нельзя оценить в части влияния на изменение возможностей этого вируса — поражать людей, вызывать тяжелые или нетяжелые болезни", — объяснила Анна Попова, ее цитирует РИА "Новости".
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