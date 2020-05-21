Специалисты группы компаний "Медико-биологический союз" разработали специальные устройства, предназначенные для дистанционного мониторинга здоровья. По словам разработчиков, приборы будут контролировать показатели здоровья сердца, температуру, кислородное насыщение.

О том, могут ли данные девайсы заменить традиционный прием у врача, рассказала врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней Галина Калмыкова.

"Я считаю, что в любом случае это может быть как скрининг для человека, как сигнал обратиться к врачу. Но обычного врача этот прибор ни в коем случае заменить не сможет.

Его можно просто иметь для себя, ориентироваться на его показания. Я не думаю, что кому-то из нас захочется иметь удаленного врача, который не будет тебя видеть, слышать твои жалобы, видеть, как ты себя чувствуешь. Клинический осмотр пациента никто и никогда не заменит", — заключила врач.