Специалисты группы компаний "Медико-биологический союз" разработали специальные устройства, предназначенные для дистанционного мониторинга здоровья. По словам разработчиков, приборы будут контролировать показатели здоровья сердца, температуру, кислородное насыщение.
О том, могут ли данные девайсы заменить традиционный прием у врача, рассказала врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней Галина Калмыкова.
"Я считаю, что в любом случае это может быть как скрининг для человека, как сигнал обратиться к врачу. Но обычного врача этот прибор ни в коем случае заменить не сможет.
Его можно просто иметь для себя, ориентироваться на его показания. Я не думаю, что кому-то из нас захочется иметь удаленного врача, который не будет тебя видеть, слышать твои жалобы, видеть, как ты себя чувствуешь. Клинический осмотр пациента никто и никогда не заменит", — заключила врач.
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