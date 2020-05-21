Эксперт рассказал, зачем африканцы делают на теле шрамы и татуировки

Тысячелетия африканские племена практикуют нанесение шрамов и татуировок. О том, зачем африканцы это делают, рассказал ведущий научный работник Центра египтологических исследований РАН, член Международной ассоциации египтологов Роман Орехов.

"В основном все татуировки, которые наносятся на тело, представляют собой этапы инициации. Речь идет о том, что молодой человек или девушка входят в состояние полового созревания. В этот момент некоторые из них подвергаются ритуальному калечанию — обрезанию. Оно символизирует переход в новую возрастную стадию. Рассмотрим традиционные африканские общества. В некоторых обществах в процессе этих ритуальных калечаний наносятся специальные шрамы. Шрамы не просто наносятся, при этом люди режут кожу и потом натирают ее специальными веществами типа какой-то золы, глины, и от этого раны распухают, и получаются причудливые узоры, которые идут по всему телу.

Что символизировали эти узоры?

В традиционных африканских обществах считалось, что любой воин должен терпеть боль. Соответственно, когда он выходит на свою первую охоту, он должен убить льва. Если человек убивает царя зверей, ему наносится определенная татуировка. Если он отличился несколько раз, ему наносится уже другая татуировка. Так, тело покрывается знаками, которые символизировали его статус в данном коллективе. Этот статус показывает, что человек перешел в другую возрастную группу, и теперь он несет ответственность за свое племя. Он становится полноценным членом общины. По мере того как человек взрослеет и достигает каких-то новых вершин, ему наносят новые знаки отличия. Если все тело было покрыто ими, это говорило о том, что человек уже зрелый воин, какой-нибудь вождь. Причем это могут быть не только какие-то порезы на коже или татуировки, в разных обществах были разные знаки отличия. Но все они означали, что человек по жизни идет в неком новом статусе", — пояснил эксперт.

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