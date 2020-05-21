Концерн "Калашников" разработал новый беспилотный комплекс

Специалисты компании ZALA Aero, которая входит в российский концерн "Калашников", разработали новый беспилотный комплекс ZALA 421-16EV HD.

Особенности новой разработки в том, что он транслирует видеопоток в HD-формате (1280*720), благодаря чему оператор может рассмотреть потоковое видеоизображение до мельчайших деталей.

"Новый беспилотный комплекс ZALA 421-16EV HD отличается уникальной адаптивной системой использования аэродинамических свойств БВС во всех режимах полетов", — сообщается на сайте концерна.

Преимущества модели:

возможность вертикального взлета-посадки (осуществляется автоматически);

высокая степень надежности (благодаря дублирующимся системам безопасности).

Беспилотный комплекс уже прошел испытания в заводских и полевых условиях, поэтому скоро начнется его серийное производство.

По словам разработчиков, новая модель предоставляет огромные возможности для проведения аэрофотосъемки территорий, расположенных в труднодоступной местности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Калашников" увеличил поставки оружия в Азию в девять раз.