Специалисты компании ZALA Aero, которая входит в российский концерн "Калашников", разработали новый беспилотный комплекс ZALA 421-16EV HD.
Особенности новой разработки в том, что он транслирует видеопоток в HD-формате (1280*720), благодаря чему оператор может рассмотреть потоковое видеоизображение до мельчайших деталей.
"Новый беспилотный комплекс ZALA 421-16EV HD отличается уникальной адаптивной системой использования аэродинамических свойств БВС во всех режимах полетов", — сообщается на сайте концерна.
Беспилотный комплекс уже прошел испытания в заводских и полевых условиях, поэтому скоро начнется его серийное производство.
По словам разработчиков, новая модель предоставляет огромные возможности для проведения аэрофотосъемки территорий, расположенных в труднодоступной местности.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Калашников" увеличил поставки оружия в Азию в девять раз.
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