Ученые провели исследование костей животных, найденных за последние 10 лет, и доказали, что первые жители современной Австралии сосуществовали совместно с очень крупными животными, среди них и- гигантские ящериц и кенгуру.
Возможно, что первые австралийцы сосуществовали вместе 6-метровыми варанами и кенгуру, рост которых превышал рост человека в два раза.
Кости, которые изучали специалисты, принадлежат минимум 13 вымершим видам животных, причем некоторые из них не были ранее известны науке. В результате анализа выяснилось, что возраст этих животных составляет 40-50 тысяч лет.
Но самым крупным из найденных животных стал сумчастый дипротодон — его вес составлял 3 тонны. Специалисты считают, что эти виды животных вымерли из-за климатических изменений.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Африке обнаружили останки птерозавра.
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