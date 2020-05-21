Древние австралийцы сосуществовали с огромными кенгуру и ящерицами

Ученые провели исследование костей животных, найденных за последние 10 лет, и доказали, что первые жители современной Австралии сосуществовали совместно с очень крупными животными, среди них и- гигантские ящериц и кенгуру.

Возможно, что первые австралийцы сосуществовали вместе 6-метровыми варанами и кенгуру, рост которых превышал рост человека в два раза.

Кости, которые изучали специалисты, принадлежат минимум 13 вымершим видам животных, причем некоторые из них не были ранее известны науке. В результате анализа выяснилось, что возраст этих животных составляет 40-50 тысяч лет.

Животные, останки которых нашли ученые:

шестиметровый ящер;

клыкастый вомбат;

сумчастый медведь-ленивец;

гигантские валлаби;

кенгуру (вес самого большого составлял почти 274 кг).

Но самым крупным из найденных животных стал сумчастый дипротодон — его вес составлял 3 тонны. Специалисты считают, что эти виды животных вымерли из-за климатических изменений.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Африке обнаружили останки птерозавра.