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Источник Правда.Ру

Врачи объяснили, зачем нужно тренировать обоняние

Наука

Известно, что обоняние — одно из важнейших чувств, влияющих на различные сферы жизни человека. Медики объяснили, зачем нужно тренировать свои рецепторы запаха.

Многие люди думают, что они различают вкус благодаря рецепторам, расположенным на языке. Но на самом деле они только могут определить, насколько пища сладкая, горькая, кислая или соленая.

Наслаждение от пищи возникает благодаря носу

Врачи объяснили, что удовольствие от пищи возникает благодаря глазам, ушам и в первую очередь — носу. Запахи помогают человеку понять, что пища, например, пересолена или подгорела.

Так как обоняние помогает улучшить качество жизни, его необходимо тренировать. Для этого нужно два раза в день в течение нескольких месяцев активно вдыхать разные ароматы.

Немецкие ученые провели исследование и пришли к выводу, что данная методика улучшает вербальные и когнитивные функции, а также общее самочувствие у людей пожилого возраста.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что человеческое обоняние оказалось ничуть не хуже, чем у животных.

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Темы медики обоняние
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