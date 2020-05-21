В Германии обнаружили скелет древнего лесного слона

Археологи в ходе раскопок в угольном карьере рядом с городом Шенинген (Германия) обнаружили целый скелет древнего слона возрастом около 300 тысяч лет.

"Мы нашли бивни длиной 2,3 метра, нижнюю челюсть, множество позвонков и ребер, кости от трех ног и даже пять подъязычных костей", — сообщил глава археологической группы Йорди Серангели.

Ранее в этом районе уже находили останки около десяти слонов.

По словам специалистов, слон мог достигать до 3,2 метров в холке, а его вес составлял 6,8 тонны. Изучив состояние его зубов, ученые пришли к выводу, что слон умер от старости.

Осколки кремния на останках указывают на то, что мясо слона употребляли в пищу древние охотники.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые провели исследование и выяснили, что cлоны достаточно умны, чтобы узнавать собственное отражение в зеркале. Ранее считалось, что свое отражение в зеркале узнают только люди, шимпанзе и дельфины.