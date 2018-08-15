Новая украинская "супер-САУ" оказалась смертельно опасной для расчета

От новой украинской самоходной артиллерийской установку "Богдана" может быть больше вреда, чем пользы. Таково мнение редактора одесского издания "Таймер" Юрия Ткачева. Причина скепсиса — ствол САУ и самовзрывающиеся минометы выполнены из идентичных сплавов.
Журналист отметил, что главная особенность "Богданы" — ствол, раньше Киев не выпускал их диаметром более 30 мм. Однако, сообщил Ткачев в Facebook, сославшись на одного из пиарщиков проекта Юрия Бирюкова, орудие сделано из материала, из которого были изготовлены самовзрывающиеся минометы "Молот".
Продолжая мысль, Ткачев отметил, что при проблемах с минометом рискует расчет, однако при проблемах с САУ на борту последствия будут иные.
Напомним, "Богдану" презентовали на прошлой неделе. С тех пор ее не перестают критиковать и высмеивать.
Ранее "Правда.Ру" писала, что в прошлом месяце военные объявили бойкот миномету "Молот". Известно о трех случаях его взрывов, которые привели к смерти 7 человек.
Источник фото: flickr.com/Министерство обороны Украины
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