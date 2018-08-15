СМИ: "Стратеги" в Крыму получат ядерное оружие против НАТО?

Обновление аэродрома Бельбек подходит к концу на Крымском полуострове. Эта гавань для воздушных судов одна из самых восточных у Военно-космических сил РФ, в случае необходимости она может принять стратегических ракетоносцев и дальних бомбардировщиков.

Специалисты полагают, что обновление Бельбека поможет ВКС расширить свои возможности в Черноморском регионе. Как отмечают "Известия", основной блок работ закончат к декабрю 2018 года. Кроме того, модернизируют не только гавань, но и объекты, которые помогают ей работать. В настоящий момент работа идет над второй взлетно-посадочной полосы.

Схожим образом обновляли авиабазу Хмеймим. Предполагается, что, когда работы завершат, крымская база сможет разместить стратегические бомбардировщики любого типа, состоящие на вооружении ВКС, - Ту-22М, Ту-160 и Ту-95.

Стоит отметить, что лишь по опубликованным данным на работы уже потрачено более 1 млрд рублей. В будущем гавань для воздушных судов будут укреплять особо, т. к. по ее границе протекает река Бельбек. По этой причине построият берегозащитные дамбы, контракт на эти работы оценивается в 156 млн рублей.

В настоящее время аэропорт уже принимает у себя 38-й истребительный авиаполк 4-го командования ВВС и ПВО России. Это 2 эскадрильи истребителей Су-27СМ, Су-30М2, Су-27П и Су-27УБ.

Напомним, Крым принято считать местом, где родилась российская авиация. В 1910 году там создали первую в империи Севастопольскую офицерскую школу авиации.

Источник фото: mil.ru

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