National Interest: США и Россия случайно начнут ядерную войну

Непреднамеренный ядерный конфликт меж Москвой, Вашингтоном и Пекином предсказывает The National Interest.
Издание, аргументируя столь громкое заявление, объясняет, что в этих государствах ранее системы управления, которые несут ответственность за командование, связь, контроль и разведку, лишь следили за применением иными странами ядерного оружия. Сейчас их интересуют все пуски.
Так, Джеймс Актон из американского Фонда Карнеги за международный мир отмечает на страницах The National Interest, что в первой половине 1980-х спутники раннего предупреждения, имеющиеся на вооружении у США, использовали для того, чтобы узнать о запуске ракет с ядерным оружием. Сейчас они могут предоставить сведения об обычных баллистических ракетах.
Издание полагает, Москва может атаковать такие спутники, а Вашингтон решит, что это сигнал к ядерному столкновению. Завершая повествование, The National Interest подчеркивает: системы противоракетной обороны уже не воспринимаются как объекты особые. Однако атака на них может развязать войну, которой боится весь мир.
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