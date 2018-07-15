Лондон снял шляпу перед российской армией

Вооружение Великобритании отстало от российского. Такие слова начальника штаба обороны генерала Николаса Картера транслирует Sputnik.
Спикер подчеркнул, что Лондону необходимо обновить свое вооружение, дабы защитить страну от угроз "международным правилам, обеспечивавшим нашу безопасность и финансовую стабильность с 1945 года".
Картер предрек окончание "исторических каникул", которые затянулись на 70 лет. Сейчас стране предстоит много работать, если она хочет отстоять свою территорию в случае опасности.
Стоит отметить, что это не первое заявление генерала о том, что Лондон отстал от Москвы. Ранее он предупреждал: у Великобритании отсутствует защита от крылатых ракет и слишком маленький военный бюджет, чтобы изменить ситуацию.
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