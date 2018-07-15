Лондон снял шляпу перед российской армией

Вооружение Великобритании отстало от российского. Такие слова начальника штаба обороны генерала Николаса Картера транслирует Sputnik.

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Спикер подчеркнул, что Лондону необходимо обновить свое вооружение, дабы защитить страну от угроз "международным правилам, обеспечивавшим нашу безопасность и финансовую стабильность с 1945 года".

Картер предрек окончание "исторических каникул", которые затянулись на 70 лет. Сейчас стране предстоит много работать, если она хочет отстоять свою территорию в случае опасности.

Стоит отметить, что это не первое заявление генерала о том, что Лондон отстал от Москвы. Ранее он предупреждал: у Великобритании отсутствует защита от крылатых ракет и слишком маленький военный бюджет, чтобы изменить ситуацию.

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