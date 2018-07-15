Стало известно, почему Киев не перевооружается новыми танками "Оплот"

Киеву понадобится 10 лет, чтобы обеспечить армию новыми танками "Оплот". Об этом стало известно от украинского экс-военного Алексея Бобовникова, руководившего танковым взводом.



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Специалист пояснил, что мощность завода, делающего машины, очень низкая: 10 штук за 12 месяцев. К моменту, когда произведут достаточное количество танков, они уже будут не актуальны, подчеркнул Бобовников, общаясь с журналистами "Эспресо TV".

Кроме того, эти машины не принадлежат к следующему поколению и "не перспективны", заключил спикер.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что танки, позиционирующиеся как новые, создаются из советских машин. Из нескольких неисправных вынимают самые лучше детали, а потом создают один рабочий "Оплот".

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