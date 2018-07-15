Расчеты "Панциря" уничтожили условного врага

Расчеты ЗРПК "Панцирь" нашли и обезвредили врага в воздухе. Об успешных тактико-специальных учениях стало известно от начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексея Рулёва.
Он пояснил, что во время практической части комплекс выдвинулся в район, где военные, согласно сценарию, должны были обустроить позиции на неподготовленной территории, обнаружить, идентифицировать, а также сопроводить и уничтожить воздушные цели врага. Рулёв особо подчеркнул, что личный состав "Панциря" совершил учебные пуски ракет, все цели были поражены.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что "Панцирь-С1" — разработка ряда структур оборонно-промышленного комплекса СССР и РФ, возглавило работы Конструкторское бюро приборостроения. "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех видов средств нападения с воздуха. Кроме того, комплекс имеет возможность защищать от наземных и надводных угроз.
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