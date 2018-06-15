Самца мыши "сломали", и он сменил пол

Издание Science рассказало о необычном опыте по смене пола у самца мыши. К материалу прилагаются фотосвидетельства.

фото: pixabay.com

Английские биологи с помощью удаления участка ДНК заставили самца "потерять" семенники и прочие половые органы и "отрастить" яичники и остальные женские вторичные признаки. По их словам, ученым впервые удалось добиться такого результата, меняя не отдельные гены, кодирующие белки, а "мусорную" ДНК.

Они сделали предположение, что этот участок, Enh13 может играть ключевую роль в различных нарушениях полового развития и среди людей.

Как рассказывает РИА Новости, необычный участок "мусорной" ДНК расположен рядом с геном Sox9. Этот сегмент генома, названный Enh13, заставляет белки клетки "распутывать" ту часть хромосомы, внутри которой находится Sox9, что, как предположили ученые, повышает его активность и запускает программу "мужского" развития.

Руководствуясь этой идеей, биологи проверили, что произойдет, если повредить данный участок ДНК или временно отключить его. Для этого они скрестили мышей, в чьем геноме присутствовала лишь одна исправная копия Enh13, и проследили за тем, как развивалось их потомство.

Эта манипуляция привела к совершенно неожиданным последствиям — все "самцы" в помете таких грызунов не только не потеряли свои половые органы, но и приобрели яичники и все женские вторичные половые признаки. По свидетельству ученых, это было совершенно неожиданно, так как ожидалось, что пол поменяет лишь половина грызунов, так как в их ДНК присутствует еще один стимулятор активности Sox9, участок TES.

Полная смена пола, в свою очередь, говорит о том, что Enh13 играет ключевую роль в половом развитии млекопитающих — повреждения или мутации в этом участке "мусорной" ДНК, как считают ученые, должны быть причиной большинства "сбоев" в половом развитии человека и животных.

Между тем, как ранее рассказывала "Правда.Ру", американские ученые изучили "суперген" DSX, который они нашли в геноме жуков-скарабеев. Этот ген тонко управляет развитием половых мужских и женских признаков. Он критически важен для того чтобы предотвратить случайное появление мужских черт у самок и наоборот. Их появление может вызвать крайне негативные последствия для организма животного и его шансов на выживание.

Эксперты отмечают, что обнаруженный ген заставляет жуков менять пол. DSX — это настоящий прорыв! Данное открытие приблизит ученых к так называемой генетической программе, которая отвечает за процесс формирования половых признаков.

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