Stern: как "Армата" даст жару НАТО

Танк Т-14 "Армата" затмит все существующие у НАТО военные разработки. Такое мнение британского эксперта Николаса Драммонда приводит Stern.
Специалист отметил, что Россию отличает умение делать "превосходные танки", и новейшая "Армата" — лишнее тому подтверждение. Драммонд убежден, если эти машины поставят на поток, то альянсу пора начать беспокоиться.
Подтверждая свою мысль, собеседник Stern рассказал о преимуществах танка. Это и изолированная бронекапсула, что убережет экипаж, и управляемая дистанционно необитаемая башня, в которой находятся основные боеприпасы. По словам эксперта, это существенно уменьшает вес машины, сказываясь на мобильности и шансах экипажа пережить опасную ситуацию.
Особо Драммонд рассказал о новой 152-миллиметровой пушке. С ее помощью танк уничтожит всех противников, при этом не попадет в зону, с которой они смогут его "достать".
Эксперт отметил, чтобы переломить ситуацию, немецким военным необходимо усовершенствовать "Леопард".
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