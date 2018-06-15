Древняя лягушка чудом сохранилась в янтаре. Специалисты нашли ее в северной Мьянме в Юго-Восточной Азии.
Как сообщает actualnews. org, ее относят к исчезнувшему 99 миллионов лет назад виду Electrorana limoae, чьи представители жили в основном в тропическом климате, на болотах. По мысли ученых, данная особь могла случайно застрять в смоле дерева и потому — сохраниться на миллионы лет.
По мнению специалистов Музея естественной истории Флориды, такой вид лягушек мог пропасть из-за появления большого количества хищников, которые их истребили. Задача ученых на сегодняшний день — определить более точно возраст ископаемого — дело в том, что пока из-за толстого слоя янтаря не удается извлечь особь.
Как ранее сообщала "Правда.Ру", археологи из Кембриджского университета сделали важное открытие в поселении Тель-эль-Амарне на восточном берегу Нила. В первом зале большого храма бога Атона они нашли фрагмент статуи фараона Эхнатона, мужа Нефертити.
Читайте также:
Царь-революционер: археологи нашли голову мужа Нефертити
Эти находки изменили представление о человечестве
Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС. Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета России? На эти и другие темы в видеостудии поговорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.
Анатолий Шарий заявил, что Крымский полуостров – часть Украины. Журналист добавил, что он никогда не откажется от своей точки зрения.
11 июня в районе волгоградского грузового порта произошло столкновение баржи с катамараном.
Американский консерватор заступился за своего президента после саммита в Канаде.