В янтаре случайно обнаружилась ровесница динозавров

Древняя лягушка чудом сохранилась в янтаре. Специалисты нашли ее в северной Мьянме в Юго-Восточной Азии.

Как сообщает actualnews. org, ее относят к исчезнувшему 99 миллионов лет назад виду Electrorana limoae, чьи представители жили в основном в тропическом климате, на болотах. По мысли ученых, данная особь могла случайно застрять в смоле дерева и потому — сохраниться на миллионы лет.

По мнению специалистов Музея естественной истории Флориды, такой вид лягушек мог пропасть из-за появления большого количества хищников, которые их истребили. Задача ученых на сегодняшний день — определить более точно возраст ископаемого — дело в том, что пока из-за толстого слоя янтаря не удается извлечь особь.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", археологи из Кембриджского университета сделали важное открытие в поселении Тель-эль-Амарне на восточном берегу Нила. В первом зале большого храма бога Атона они нашли фрагмент статуи фараона Эхнатона, мужа Нефертити.

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