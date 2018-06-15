Низкий уровень тестостерона ведет к хроническим заболеваниям

Мужчины всех возрастов рискуют заработать хроническое заболевание, если в их организме низкий уровень тестостерона. К таким выводам пришли ученые из Мичиганского университета и их коллеги из Флориды, опубликовавшие статью в журнале Scientific Reports, сообщает Natural News.

Эксперты исследовали взаимосвязь между уровнем тестостерона, возрастом и хроническими заболеваниями. Они изучили данные 2161 мужчин старше 20 лет. Специалистов интересовали их хронические заболевания, а также уровень тестостерона и результаты лабораторных исследований факторов риска кардиометаболических заболеваний.

Исследователи изучили распространенность девяти хронических заболеваний: артрита, сердечно-сосудистых заболеваний, клинической депрессии, высокого уровня холестерина, высокого триглицерида, гипертонии, легочных заболеваний, инсульта и диабета второго типа. Они классифицировали участников в соответствии с их возрастом — молодые, средних лет и пожилые — и уровнем тестостерона. Далее определялось наличие мультиморбидности или двух или более хронических заболеваний.

Результаты показали, что, хотя низкий уровень тестостерона ассоциировался с мультиморбидностью во всех возрастных группах, множественная патология была более распространена среди молодых и пожилых мужчин.

"Это исследование показало связь между тестостероном и множественными болезнями", — сказал Александр Белаковский, соавтор исследования.

Напомним, что тестостерон играет ключевую роль в здоровье мужчин. В дополнение к тому, что написано выше, стоит заметить, гормон влияет на сексуальное здоровье и сохранение мышечной массы.

Поддержать уровень тестостерона в норме помогают сон, нормальный вес, пища, богатая цинком, ограничение сахара и регулярные тренировки.

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