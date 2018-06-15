Российские ученые нашли способ победить лимфому

Российские медики нашли способ вылечить рак лимфоузлов. Заявление об этом прозвучало от главы здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.



Сумеют ли генетики победить ВИЧ и рак?

Новый способ, который, по мнению экспертов, заменит химиотерапию, — фотоиммунотерапия. Она не приносит за собой "букета" побочных явлений.

Новый метод заключается в следующем: кровь больного отправляется в аппарат, в котором в течение 24 часов инкубируются иммунные клетки. Далее их возвращают в организм больного. Иммунный ответ увеличивается в разы, а раковые клетки уничтожаются без "побочек". Что важно, этот метод не затрагивает те клетки, до которых болезнь еще не добралась.

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