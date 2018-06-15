Российские ученые нашли способ победить лимфому

Российские медики нашли способ вылечить рак лимфоузлов. Заявление об этом прозвучало от главы здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.
Новый способ, который, по мнению экспертов, заменит химиотерапию, — фотоиммунотерапия. Она не приносит за собой "букета" побочных явлений.
Новый метод заключается в следующем: кровь больного отправляется в аппарат, в котором в течение 24 часов инкубируются иммунные клетки. Далее их возвращают в организм больного. Иммунный ответ увеличивается в разы, а раковые клетки уничтожаются без "побочек". Что важно, этот метод не затрагивает те клетки, до которых болезнь еще не добралась.
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