Астрономы увидели гибельное будущее Солнца

Ученые впервые стали свидетелями того, как черная расправляется со звездой. Она разорвала ее не части, затем "пережевывала" и "выплюнула". Фотографиями астрофизики поделились с Science.

Фото: Pravda.Ru

Зрелище приковало столь пристальное внимание, потому что чаще всего поведение дыр иное — спокойное. Увиденное помогло научному сообществу узнать, как меняется пространство вокруг объекта, когда он выходит из состояния покоя, пояснил испанский астрофизик Мигель Перез-Торрес.

Ученые убеждены, большинство массивных галактик имеет в своем центре хотя бы одну черную дыру. Из-за чего они возникают? На этот вопрос специалисты пока не нашли ответ. Перез-Торрес и соратники пока пытаются выяснить, как расправляются эти неведомые "хищники" со звездами. Увиденное явление помогло им узнать, как черная дыра начинает свою "трапезу".

Астрофизики выяснили, что за время "пира" дыра производит света и иных излучений больше, нежели миллион звезд аналогичных Солнцу за всю жизнь. Ученые надеются, что сделанные снимки и анализ поможет их коллегам узнать больше о черных дырах.

Читайте также:

Найдена самая большая черная дыра во Вселенной

Сенсационное открытие NASA: черная дыра "родила" планету

Это не Нибиру: уничтожить Землю может черная дыра

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook