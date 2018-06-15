Хакеры научились превращать новейшие iPhone в "тыкву"

Новая защитная функция, которая появилась в бета-версии IOS 12, не сможет носить статус непробиваемой. Представители компании GrayShift, специализирующейся на производстве инструментов для взлома Iphone, заявили, что нашли способ обойти механизм.

Речь идет о технологии Apple, которая называется USB Restricted Mode. Ее действие предполагает, что при подключении устройства по USB, данные из телефона нельзя будет извлечь, если пароль не вводили больше часа. Гаджет будет просто заряжаться.

До этого в iPhone была похожая защитная функция, но при помощи нее доступ к данным закрывался только через неделю после того, как в последний раз был введен пароль. Это позволяло хакерам без труда взламывать технику. Компании, занимающиеся разработкой средств, которые позволяют обходить блокировку, открыто продают свои продукты спецслужбам.

Теперь хакеры заявили, что "раскусили" принцип ограничения доступа к данным. Как именно разработчикам удалось это сделать, пока неизвестно. Между тем многие считают, что компания лишь подогревает интерес к себе, и это всего лишь маркетинговый ход.

Если защита Apple действительно окажется непробиваемой, то производители понесут большие убытки, а спецслужбы потеряют возможность извлекать информацию.