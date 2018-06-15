Военные эксперты спрогнозировали итоги боя Су-35 и F-22

Секрет победы истребителя Су-35 над F-22 раскрыл The National Interest. Автор материала описал слабые места американской машины.



Су-35: небесный стиляга

Так, Дэвид Арчибальд отметил, что "Раптор" лишен ИК-системы сопровождения, а также поиска. Именно она помогает найти машину врага по теплу от двигателя. Еще один "минус" — отсутствие радиолокационных станций бокового обзора. Это не дает возможности следить за траекторией движения ракет врага, если не движешься по прямой к этой машине.

По мнению Арчибальда, причина в начальных этапах работы над "Раптором". Заказчик ограничил разработчиков в сумме, которую он мог потратить на электронную системы, — не более 9 млн долларов. Из-за этой экономии и все выявляющиеся сейчас недостатки. Автор статьи подчеркнул, что Военно-воздушные силы не говорили, от чего именно надо отказаться, это решение принимали создатели.

Ранее "Правда.Ру" приводила мнение обозревателя The National Interest Себастьена Робина, который назвал российскую машину пиком развития четвертого поколения истребителей. Он также отметил отличный угол атаки, высокую маневренность, а также то, что машине долго не требуется дозаправка.

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