Ученые рассказали, где могут находиться пришельцы

Параллельные Вселенные будут пригодны для зарождения жизни, даже если они содержат иное количество темной энергии, чем наше мироздание. Такое заявление сделали ученые в статье, опубликованной в журнале MNRAS.



Невидимые НЛО следят за Землей

"Наши расчеты показывают, что даже если параллельные миры содержат в себе слишком много или мало темной энергии, эти изменения минимальным образом повлияют на их способность формировать новые звезды и планеты. Это, в свою очередь, говорит о том, что разумная жизнь должна существовать в параллельных Вселенных", — заявил Джейми Сальсидо (Jaime Salcido) из Даремского университета (Великобритания).

Существует формула для вычисления количества цивилизаций в Галактике, с которыми возможен контакт. Ее разработал американский астроном Фрэнк Дрейк, он пытался рассчитать, возможно ли обнаружить внеземной разум и жизнь.

Основываясь на этой формуле, которая высоко оценивает шансы межпланетного контакта, физик Энрико Ферми сформулировал тезис. Он известен как парадокс Ферми и гласит: если инопланетных цивилизаций так много, то почему человечество не наблюдает никаких их следов?

Ученые по-разному отвечали на вопрос, однако самым популярным вариантом считается гипотеза "уникальной Земли". Она гласит: для появления разумных существ необходимы уникальные условия, то есть полная копия нашей планеты.

Не менее расхожая версия — человечество не может связаться с инопланетянами по той причине, что галактические цивилизации или исчезают слишком быстро, чтобы их можно было заметить, или же они активно скрывают факт своего существования.

Сальсидо и его коллеги поставили вопрос иначе: если инопланетной жизни не существует в нашей Вселенной, может ли она существовать за ее пределами?

Стоит отметить следующее — многие астрономы и космологи считают, что Вселенная обладает рядом уникальных характеристик, в том числе соотношением долей видимой, темной материи и энергии, благодаря которым в ней могут существовать звезды, планеты и подходящие условия для зарождения жизни.

Отклонения в значениях этих и некоторых других физических констант сделают гипотетическую параллельную Вселенную безжизненной или существенно сократят сроки ее существования.

Именно эту идеи и проверили британские астрофизики. Они создали компьютерные модели иных миров, где темная энергия имела другие свойства и иначе влияла на процесс расширения границ мироздания.

Во-первых, эти расчеты показали, что Вселенная содержит аномально мало темной энергии. Во-вторых, значительное увеличение ее количества никак не влияло на процесс формирования звезд, плотность галактик и другие важные черты параллельных миров, связанные с их обитаемостью.

Это открытие ставит под сомнение антропный принцип, а также теорию о мультивселенной, объясняющую уникальное количество темной энергии в мироздании.

"Мы задались вопросом — как много темной энергии нужно, чтобы полностью "убить" жизнь? Оказалось, что ускорение расширения Вселенной практически не влияло на скорость рождения звезд и появление подходящих площадок для зарождения жизни. Даже когда мы повышали ее количество в сотни раз, Вселенная не становилась мертвой", — заключает Паскаль Элахи (Pascal Elahi), один из авторов статьи из университета Западной Австралии в Кроули.