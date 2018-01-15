Российские военные испытали "Змея Горыныча" в Балтийске

15 января российские военные на учебном полигоне под Балтийском провели успешное испытание самоходной реактивной установки УР-77 "Метеорит", известной как "Змей Горыныч".

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Как сообщил об этом командир инженерной роты Александр Попов, "мины раскидываются в стороны, и получается проход шириной 40 сантиметров. Потом уже группа разграждения, передвигаясь по этому проходу, его расширяет".

Отмечается, что реактивный заряд УР-77 "Метеорит" выбрасывает детонирующий шнур на десятки метров вперед, в результате чего за несколько секунд на узкой полосе суши не остается ни одной противопехотной растяжки.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что российские военные проводили испытания портативного электромагнитного оружия "Ступор", которое используется против беспилотников.

Тестирование подобных устройств началось около месяца назад, сообщается в публикации mil.today со ссылкой на директора московского предприятия ООО "Локационная мастерская", производящего эти "антидроны".

Раньше в боевых условиях подобные системы, специально созданные для борьбы с беспилотниками, не использовались. Обычно производители охотно предоставляют нашим военным эксплуатационные образцы, те стреляют по БПЛА боевиков.

"В свою очередь, мы получаем обратную связь, статистику и другие интересные данные", - цитирует его слова интернет-ресурс.

Стоимость дронов невысока, но ущерб ими боевики могут нанести серьезный, такой, как подрыв склада боеприпасов сирийской армии на стадионе в Дейр-эз-Зоре.

Такие же беспилотники использовались для корректировки огня и сбора информации. Теперь, благодаря электромагнитному оружию, вблизи важных объектов дроны боевиков не смогут действовать.