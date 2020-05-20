Google отказала нефтяным компаниям в искусственном интеллекте

Компания Google решила приостановить разработку программных инструментов на основе искусственного интеллекта, которые используют нефтяные компании в процессе разведки месторождений и добыче сырья.

Данное решение было принято после того, как во вторник в докладе Greenpeace было рассказано о том, как некоторые компании, в том числе и Google, используют искусственный интеллект, чтобы помогать корпорациям Shell, BP и ExxonMobil, в разведке залежей и добыче нефти и газа.

"Несмотря на то что Google все еще имеет несколько старых контрактов с нефтегазовыми компаниями, мы приветствуем решение Google о том, что она больше не будет создавать решения для добычи нефти и газа", — заявила Элизабет Джардим старший корпоративный активист в американском отделении Greenpeace.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что видеоконференции в Google Meet теперь бесплатны для всех пользователей.