Россиян предупредили о мошенничестве через объявления о работе

В России участились случаи мошенничества через объявления о работе.

Какие объявления должны насторожить?

Мошенники часто размещают в интернете вакансии тестировщиков мобильных приложений. В тексте указывается, что опыт работы не нужен. Кандидатам нужно просто установить программу для удаленного доступа к компьютеру или смартфону.

"После этого преступники получают доступ к банковским приложениям и снимают со счета деньги, а так как доступ к устройству у них уже есть, то они подтверждают это действие кодами из sms или push-уведомлений", — сообщили в ВТБ.

Представители банка напоминают, что службы безопасности не звонят клиентам и не просят их установить программы удаленного доступа к электронным устройствам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что хакеры могут взломать каждое второе банковское приложение. Специалисты объясняют это тем, что банки не гарантируют защиту исходного кода, а персональные данные пользователя хранятся в открытом доступе. Этим могут воспользоваться хакеры.