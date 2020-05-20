В России участились случаи мошенничества через объявления о работе.
Мошенники часто размещают в интернете вакансии тестировщиков мобильных приложений. В тексте указывается, что опыт работы не нужен. Кандидатам нужно просто установить программу для удаленного доступа к компьютеру или смартфону.
"После этого преступники получают доступ к банковским приложениям и снимают со счета деньги, а так как доступ к устройству у них уже есть, то они подтверждают это действие кодами из sms или push-уведомлений", — сообщили в ВТБ.
Представители банка напоминают, что службы безопасности не звонят клиентам и не просят их установить программы удаленного доступа к электронным устройствам.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что хакеры могут взломать каждое второе банковское приложение. Специалисты объясняют это тем, что банки не гарантируют защиту исходного кода, а персональные данные пользователя хранятся в открытом доступе. Этим могут воспользоваться хакеры.
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