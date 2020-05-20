На южном побережье Африки обнаружена равнина Палео-Агульяс. В настоящее время она затоплена морем, а тысячи лет назад эта равнина была оазисом безопасности для древних людей.
Из-за волн и приливов ученым сложно подобраться к найденным объектам.
"В Палео-Агульяс древние люди находили питание и жилье. Равнина была найдена благодаря исследованиям климатических моделей высокого разрешения для создания ледниковых циклов, которые и стали причиной возникновения долины", — сообщили ученые.
Для древних людей эта равнина была "безопасной гаванью", так как здесь были ледниковые циклы и пища. По словам археологов, Палео-Агульяс — это настоящий "затерянный древний мир".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Африке нашли рыбу возрастом 400 миллионов лет. Обнаруженный образец — это только вторая доисторическая двоякодышащая рыба, найденная в Африке.
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