Археологи обнаружили в Южной Африке "затерянный древний мир"

На южном побережье Африки обнаружена равнина Палео-Агульяс. В настоящее время она затоплена морем, а тысячи лет назад эта равнина была оазисом безопасности для древних людей.

Из-за волн и приливов ученым сложно подобраться к найденным объектам.

"В Палео-Агульяс древние люди находили питание и жилье. Равнина была найдена благодаря исследованиям климатических моделей высокого разрешения для создания ледниковых циклов, которые и стали причиной возникновения долины", — сообщили ученые.

Для древних людей эта равнина была "безопасной гаванью", так как здесь были ледниковые циклы и пища. По словам археологов, Палео-Агульяс — это настоящий "затерянный древний мир".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Африке нашли рыбу возрастом 400 миллионов лет. Обнаруженный образец — это только вторая доисторическая двоякодышащая рыба, найденная в Африке.