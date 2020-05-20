Птицы разных видов способны понимать друг друга

В результате проводившихся ранее исследований ученые выяснили, что животные, за которыми охотятся одинаковые хищники, способны реагировать на призывы друг друга. Это говорит о том, что они частично понимают другие виды. Японский ученый Тошитака Судзуки предположил, что такой же способностью обладают и птицы.

"У многих птиц есть особые тревожные сигналы, предупреждающие собратьев о хищнике. Я изучал, как специфический зов маленькой восточной синицы (Parus minor), вызывает в сознании других птиц ее вида зрительный образ хищника, в частности змеи", — пояснил ученый.

В процессе исследования Судзуки обратил внимание на то, что другая птица, московка (Periparus ater), часто приближалась к зоне эксперимента во время этих "тревожных звонков".

Тогда он решил выяснить, могут ли другие виды птиц понимать, что их предупреждают о приближении хищника, которого они еще не видели.

Ученый включал предупреждающие крики восточной синицы и шевелил палкой, имитируя змею.

В результате выяснилось, что птицы, вероятно, визуализируют хищника и реагируют на зов об опасности от других видов, подкрепленный визуальным образом.

Ранее "Правда.ру" писала о том, что чайки предпочитают жить в освоенных людьми районах.