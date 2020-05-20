В небе по всему миру стали замечать появление светящихся шаров

В некоторых уголках земли участились случаи появления в небе необычных объектов: НЛО видели в России, Канаде и Бразилии. А в Южной Корее один из неопознанных объектов был обстрелян военными.

На юге Красноярского края очевидцы засняли один из таких НЛО. На видеозаписи видно, как в городе Канске пролетел большой светящийся шар, а после чего жители города услышали очень громкий хлопок.

"Сейчас пик появления объектов по всему миру. Если брать Красноярский край, то регион сам по себе насыщен аномальными зонами. Там большая вероятность появления интересных объектов. Но это может быть и шаровая молния. В некоторых районах люди наблюдают такие явления довольно часто", — сказал пресс-секретарь Академии информациологической и прикладной уфологии Юрий Сенькин в разговоре с "360".

Пользователи социальных сетей активно обсуждают подобные случаи, а также строят самые невероятные теории о том, что на Земле придется бороться не только с коронавирусом, но и с НЛО.