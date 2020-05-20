Онищенко спрогнозировал появление очередной инфекции

Зампред комитета Госдумы Геннадий Онищенко предположил, что новый вид коронавирусной инфекции может снова вернуться через десять лет.

Политик напомнил, что в 2002 году человечество сталкивалось с SARS - атипичной пневмонией, а в 2012-м году — с ближневосточным распираторным синдромом.