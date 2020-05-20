Зампред комитета Госдумы Геннадий Онищенко предположил, что новый вид коронавирусной инфекции может снова вернуться через десять лет.
Политик напомнил, что в 2002 году человечество сталкивалось с SARS - атипичной пневмонией, а в 2012-м году — с ближневосточным распираторным синдромом.
"После 2002 года прошло 10 лет, после 2012 года, будем считать, восемь лет, вот примерная цикличность", — сказал Онищенко.
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