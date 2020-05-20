Экологи: атмосфера стала чище, но радоваться нечему - все вернется

Выбросы углекислого газа в атмосферу Земли резко сократились с тех пор, как во всем мире были введены ограничения из-за пандемии коронавируса.

"Ежедневные выбросы парниковых газов упали на 17% к началу апреля по сравнению с уровнями 2019 года", - написано в отчете экологов, проводивших первое в текущем году исследование мирового производства углерода.

Всесторонний анализ был проведен учеными из Университета Восточной Англии, Стэнфордского университета в США, Центра Цицерона в Норвегии, а также учеными из Нидерландов, Австралии, Франции и Германии.

Исследователи использовали измерения экономической активности, выработки энергии, промышленного производства, транспорта и других прокси для оценки выхода углекислого газа.

Они сосредоточили свой анализ на семи областях:

энергетика,

наземный транспорт,

промышленность,

общественные здания,

торговля,

жилые источники,

авиация.

Оценки были взяты из 69 стран, 50 штатов США и 30 китайских провинций, что составляет 97% глобальных выбросов углерода.

Результаты работы свидетельствуют:

в мире наблюдается очень резкое падение производства углерода с момента блокировки работы крупных сегментов мировой экономики.

Насколько упали выбросы углеводородов

Когда запрет был самым строгим, в некоторых странах выбросы снизились в среднем чуть более чем на четверть (26%):

В Великобритании снижение составило около 31%,

в Австралии выбросы упали на 28,3% за период в течение апреля.

"Это действительно большое падение, но в то же время, 83% глобальных выбросов остаются. Это показатель того, что только изменениями в поведении людей проблему не решить", - говорит Корин Ле Кере, профессор изменения климата в Университете Восточной Англии и ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change.

Как скоро все вернется

Беспрецедентное падение, скорее всего, будет лишь временным. По мере того, как страны медленно возвращаются к нормальной деятельности, в течение года ежегодное снижение, вероятно, составит лишь около 7%, если некоторые ограничения для остановки вируса останутся в силе.

Однако если они будут сняты в середине июня, то падение за год, скорее всего, составит всего 4%.

"Это по-прежнему будет самое большое ежегодное снижение выбросов со времен Второй мировой войны и отличный показатель по сравнению с недавними тенденциями, так как выбросы увеличиваются примерно на 1% в год. Но это окажет незначительное влияние на цели Парижского соглашения", - сказал Ле Кере.

За счет чего сейчас сокращены выбросы углеводородов

За счет изменения в поведении людей - например, не летать, работать из дома, чаще оставлять машину в гараже:

выбросы от авиации резко сократились, примерно на 60%, поскольку международные рейсы между многими странами были запрещены,

выбросы от наземного транспорта сократились менее резко, примерно на 36%,

на долю электроэнергетики и промышленности пришлось около 86% общего сокращения выбросов.

В глобальном смысле проблема не решена

Несмотря на такое беспрецедентное падение, воздействие на климат, вероятно, будет незначительным. Запасы углекислого газа в атмосфере , которые достигли 414,8 частей на миллион в прошлом году, еще больше возрастут к опасному порогу 450ppm в году 2020-ом, хотя, возможно, несколько более медленными темпами.

"Углекислый газ остается в воздухе в течение длительного времени, поэтому, хотя выбросы меньше, но они все еще происходят, и поэтому углекислый газ все еще накапливается, - сказал Ричард Беттс, руководитель исследования климатических воздействий в центре Хадли Met Office.- Если мы хотим остановить накопление углекислого газа в атмосфере, нам нужно вообще прекратить его туда помещать. Это как если бы мы наполнили ванну и слегка повернули кран, но не выключили его."

Марк Маслин, профессор климатологии в Университетском колледже Лондона, который также не участвовал в работе.