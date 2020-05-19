Ученые выяснили, что с каждым годом ураганы на Земле становятся все сильнее.
Специалисты считают, что в перспективе такого рода стихии будут еще более разрушительными.
"В результате анализа снимков тропических штормов за последние 40 лет выяснилось, что ураганы усилились как на региональном, так и на глобальном уровне", — сообщили специалисты Национального центра экологической информации Национального управления океанических и атмосферных исследований США .
На данный момент пока непонятно, что привело к таким переменам в климате — техногенные факторы и влияние человека на окружающую среду или естественные мотивы.
По прогнозам экспертов, ураганы станут не только сильнее, но и замедлятся, что может повысить риск наводнения из-за затяжных дождей, которыми обычно сопровождаются ураганы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ураган снес десятки деревьев в Москве.
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