Исследователи: Ураганы на Земле будут становятся сильнее

Ученые выяснили, что с каждым годом ураганы на Земле становятся все сильнее.

Всему виной климатический кризис

Специалисты считают, что в перспективе такого рода стихии будут еще более разрушительными.

"В результате анализа снимков тропических штормов за последние 40 лет выяснилось, что ураганы усилились как на региональном, так и на глобальном уровне", — сообщили специалисты Национального центра экологической информации Национального управления океанических и атмосферных исследований США .

На данный момент пока непонятно, что привело к таким переменам в климате — техногенные факторы и влияние человека на окружающую среду или естественные мотивы.

По прогнозам экспертов, ураганы станут не только сильнее, но и замедлятся, что может повысить риск наводнения из-за затяжных дождей, которыми обычно сопровождаются ураганы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ураган снес десятки деревьев в Москве.