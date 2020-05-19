Интеллект населения Земли снижается из-за развития технологий

При сохранении данной тенденции мир может столкнуться с деградацией населения.

Факторы, влияющие на интеллектуальные способности человека:

экологическая обстановка;

бытовые условия;

условий труда;

социальная среда.

На интеллектуальных способностях человека могут отрицательно отразиться такие такие негативные явления, как личная трагедия, потеря работы и т. д.

IQ населения планеты снижается

Эксперты заметили, что если 50 лет назад наблюдался рост IQ жителей Земли, то теперь в век развития высоких технологий, он стал снижаться.

"В Норвегии каждые 10 лет средний показатель IQ населения снижается на 7 пунктов. Такие результаты были получены по итогам исследования, участниками которого стали около 730 тысяч местных жителей. Если такие показатели сохранятся, то уровень интеллектуального развития населения страны может снизиться с максимальных 130 до 69 в ближайшее время", — утверждают специалисты.

Как исправить ситуацию?

Психологи считают, что для того, чтобы изменить данную ситуацию, нужно решить ряд проблем. В первую очередь, речь идет об экологических проблемах, также необходимо повысить качество питания, изменить образ жизни, пропагандировать спорт и физическую культуру.

"Только решение комплекса задача поможет изменить показатели IQ человечества в лучшую сторону", — отметили эксперты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые доказали, что качество воды влияет на интеллект.