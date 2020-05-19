Итальянские инженеры разработали робота в виде краба для исследования дна. Ранее для этих целей использовались плавающие рыбоподобные дроны.
Минусы рыбоподобных дронов:
Все эти проблемы решаются, если использовать робота-краба, который не плавает у дна, а ходит по нему. Автором данного проекта стали специалисты Школы перспективных исследований имени святой Анны во главе с Джиакомо Пикарди.
"Мы решили не изобретать то, что уже изобрела природа, и взять за основу способ передвижения, используемый крабами. Наш подводный аппарат SILVER2 во многом похож на этих существ", — сообщили разработчики.
Кроме того, робот-краб может переносить большое количество инструментов, которые нужны для проведения исследования: буры и манипуляторы, камеры и др.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что разработан мягкий робот, бегающий как гепард.
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