В Италии разработали робота-краба для исследования морского дна

Итальянские инженеры разработали робота в виде краба для исследования дна. Ранее для этих целей использовались плавающие рыбоподобные дроны.

Минусы рыбоподобных дронов:

зависят от течений;

не имеют упора (поэтому не могут взять образцы дна);

трудно подобраться к сложному дну.

Все эти проблемы решаются, если использовать робота-краба, который не плавает у дна, а ходит по нему. Автором данного проекта стали специалисты Школы перспективных исследований имени святой Анны во главе с Джиакомо Пикарди.

"Мы решили не изобретать то, что уже изобрела природа, и взять за основу способ передвижения, используемый крабами. Наш подводный аппарат SILVER2 во многом похож на этих существ", — сообщили разработчики.

Кроме того, робот-краб может переносить большое количество инструментов, которые нужны для проведения исследования: буры и манипуляторы, камеры и др.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что разработан мягкий робот, бегающий как гепард.