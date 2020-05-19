Смартфоны Google станут дешевле

В Сети уже появилась информация о характеристиках модели Pixel 5. Компания планирует сделать его бюджетным.

"Google Pixel 5 не получит топовую платформу Snapdragon 865, а лишь ограничится Snapdragon 765G. Последняя также имеет поддержку сетей пятого поколения, но по производительности не лучше Snapdragon 720G/730G", — сообщает "notebookcheck.net".

Кроме того, Pixel 5 не будет оснащен функцией Motion Sense, а все из-за отказа от радара Soli. Благодаря данной функции у пользователя есть возможность управлять телефоном, не прикасаясь к нему. Это основная фишка "гугловских пикселей".

Преимущества Pixel 5

Так как у данной модели нет дисплея Motion Sense, это позволит сделать рамку над дисплеем более тонкой, а сам телефон — более привлекательным.

По прогнозам экспертов, Google Pixel 5 будет стоит примерно столько же, сколько и Pixel 4.﻿

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что видеоконференции в Google Meet теперь бесплатны для всех пользователей.