Музей "Яндекса" опубликовал аудиозаписи звуков старых компьютеров

Музей "Яндекса" опубликовал аудиозаписи со звуками, которыми сопровождался процесс игры и работы за старыми моделями компьютеров.

Специалисты компании смогли оцифровать:

звуки первого сервера;

звуки клавиатуры Model F;

треск машинки для считывания и пробивки перфоленты;

звуки жесткого диска "Искры-1030М".

Также в музее появились аудиозаписи звуков работы компьютеров, выпущенных в 80-90-е гг. XX века.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компания "Яндекс" разработала способ определения доходов пользователей своих многочисленных сервисов. Компания сможет вычислять доход своих клиентов по профессии.

"Яндексу" будет несложно выяснить, где работает человек — нужно просто проанализировать звуки, которые его окружают, или изучить список приложений, которые он чаще всего использует.

Стоит также напомнить, что в документах "Яндекса" указано, что компания имеет право не только использовать полученную информацию, но и передавать ее рекламодателям.