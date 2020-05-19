Музей "Яндекса" опубликовал аудиозаписи со звуками, которыми сопровождался процесс игры и работы за старыми моделями компьютеров.
Специалисты компании смогли оцифровать:
Также в музее появились аудиозаписи звуков работы компьютеров, выпущенных в 80-90-е гг. XX века.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компания "Яндекс" разработала способ определения доходов пользователей своих многочисленных сервисов. Компания сможет вычислять доход своих клиентов по профессии.
"Яндексу" будет несложно выяснить, где работает человек — нужно просто проанализировать звуки, которые его окружают, или изучить список приложений, которые он чаще всего использует.
Стоит также напомнить, что в документах "Яндекса" указано, что компания имеет право не только использовать полученную информацию, но и передавать ее рекламодателям.
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