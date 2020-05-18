YouTube перестал отмечать видео с разрешением 720p как HD

Теперь отметка HD появляется теперь только у видео с разрешением 1080р и выше.

По стандартам качества видео делятся на:

SD;

HD;

Full HD;

2K;

4K.

Видео с разрешением 1280×720 пикселей относятся к HD, поэтому 720р соответствует формату высокого качества.

Стоит напомнить, что в марте компания YouTube снизила качество видео для пользователей всех стран. Это было сделано для того, чтобы снизить нагрузку на интернет во время пандемии COVID-19.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что YouTube-канал показал ролик об эволюции героев "Игры престолов"﻿.

В нем главные персонажи важнейшего сериала нынешнего времени рассказывают о том, какое влияние на них оказала работа на шоу. Актеры признают, что сага "Игра престолов" — ценная и изрядная часть их жизни. И благодарят ее создателей за предоставленную возможность реализовать себя.