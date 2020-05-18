Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

YouTube перестал отмечать видео с разрешением 720p как HD

Наука » Технологии

Теперь отметка HD появляется теперь только у видео с разрешением 1080р и выше.

По стандартам качества видео делятся на:

  • SD;
  • HD;
  • Full HD;
  • 2K;
  • 4K.

Видео с разрешением 1280×720 пикселей относятся к HD, поэтому 720р соответствует формату высокого качества.

Стоит напомнить, что в марте компания YouTube снизила качество видео для пользователей всех стран. Это было сделано для того, чтобы снизить нагрузку на интернет во время пандемии COVID-19.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что YouTube-канал показал ролик об эволюции героев "Игры престолов"﻿.

В нем главные персонажи важнейшего сериала нынешнего времени рассказывают о том, какое влияние на них оказала работа на шоу. Актеры признают, что сага "Игра престолов" — ценная и изрядная часть их жизни. И благодарят ее создателей за предоставленную возможность реализовать себя.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы youtube youtube-канал
Новости Все >
Грецкие орехи являются самым полезным продуктом для сердца
YouTube перестал отмечать видео с разрешением 720p как HD
Бывший сотрудник Воронежской таможни осужден за взятку
Патриарх Кирилл отстранил от управления глав двух епархий
Троих продавцов героина задержали в Воронеже
В Роспотребнадзоре назвали условия открытия кинотеатров и спортзалов
Застройщик обманул жителей Сочи на 40 миллионов рублей
В Сети появилось архивное фото Аллегровой без парика и макияжа
Малоимущим семьям Самарской области компенсируют расходы за ЖКХ
Житель Вологодской области убил мужчину за царапину на машине
Последние материалы
Грецкие орехи являются самым полезным продуктом для сердца
Ольга Богданова: о театре, вечных ценностях и пандемии
YouTube перестал отмечать видео с разрешением 720p как HD
Бывший сотрудник Воронежской таможни осужден за взятку
Патриарх Кирилл отстранил от управления глав двух епархий
Троих продавцов героина задержали в Воронеже
В Роспотребнадзоре назвали условия открытия кинотеатров и спортзалов
Застройщик обманул жителей Сочи на 40 миллионов рублей
В Сети появилось архивное фото Аллегровой без парика и макияжа
Генерал ФСБ Михайлов: потребитель не может Родину любить
Популярное
Новости Украины
Названы области, которые хотят выйти из состава Украины

В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.

Названы области, которые хотят выйти из состава Украины
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Власть
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Бывший СССР
Политолог заявил, что ДНР и ЛНР войдут в состав РФ осенью 2020 года
Новости Мурманска
В Мурманске на свалке обнаружили новое медицинское оборудование
Игорь Буккер Как труд погубил неандертальцев Игорь Буккер Василий Амирджанов Туроператоры убедят граждан в безопасности отдыха Василий Амирджанов Любовь Степушова Что не нравится украинцам в США, куда они уехали из России? Любовь Степушова
Комментарии
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
И Россия тоже: кто и почему хочет расследования по коронавирусу
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Житель Вологодской области убил мужчину за царапину на машине
Политолог заявил, что ДНР и ЛНР войдут в состав РФ осенью 2020 года
Российские партии выбирают популизм, а не народ
И Россия тоже: кто и почему хочет расследования по коронавирусу
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
И Россия тоже: кто и почему хочет расследования по коронавирусу
В РФ могут снизить размер ежемесячной накопительной пенсии
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Нефть Brent восстанавливается в цене. Уже более $35 за баррель
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ