Теперь отметка HD появляется теперь только у видео с разрешением 1080р и выше.
По стандартам качества видео делятся на:
Видео с разрешением 1280×720 пикселей относятся к HD, поэтому 720р соответствует формату высокого качества.
Стоит напомнить, что в марте компания YouTube снизила качество видео для пользователей всех стран. Это было сделано для того, чтобы снизить нагрузку на интернет во время пандемии COVID-19.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что YouTube-канал показал ролик об эволюции героев "Игры престолов".
В нем главные персонажи важнейшего сериала нынешнего времени рассказывают о том, какое влияние на них оказала работа на шоу. Актеры признают, что сага "Игра престолов" — ценная и изрядная часть их жизни. И благодарят ее создателей за предоставленную возможность реализовать себя.
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