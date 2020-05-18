В Китае сотрудникам полиции выдали инновационные шлемы, которые автоматически измеряют температуру у окружающих людей. С помощью данных девайсов полицейские смогут выявлять граждан с симптомами коронавирусной инфекции, которые создают риск для здоровья окружающих.
Шлемы, производством которых занимается компания KC Wearable, определяют температуру уже на расстоянии около 2 метров.
"Шлемы с бесконтактными датчиками температуры тела уже довольно давно используются сотрудниками полиции ОАЭ. Также данной технологией интересуются многие европейские страны", — сообщили разработчики устройства.
В основе работы шлемов лежат тепловизоры. Шлем модели KC N901 основан на процессоре семейства ARM, также он оснащен дисплеем для дополненной реальности, который делает использование шлема более простым. Прибор оснащен обычной и инфракрасной камерой.
Власти считают, что использование девайса поможет Китаю осуществлять эффективный мониторинг на улицах, чтобы не допустить распространение коронавируса.
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