Соцсеть "ВКонтакте" объявила о том, что скоро запустит групповые видеозвонки. Первое время одновременно смогут созваниваться до 8 человек. В перспективе количество пользователей будет увеличено.
Для того, чтобы запустить групповой видеозвонок, пользователь должен выбрать беседу, нажать на изображение трубки и выбрать пользователей, с которыми вы хотите пообщаться.
В период самоизоляции только с помощью видеозвонков можно проводить встречи с коллегами и видеться с родственниками.
"Мы будем оперативно наращивать функциональность нового сервиса, чтобы осенью в групповых видеозвонках можно было легко организовывать занятия для целого класса или студенческой группы", — сообщил руководитель команды мессенджера "ВКонтакте" Вячеслав Шебанов.
Все пользователи смогут принимать приглашение в групповые видеозвонки, а возможность создавать чаты и приглашать туда людей появится в течение нескольких дней.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Viber появятся групповые видеочаты до 20 человек.
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