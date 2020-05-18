"ВКонтакте" запускает функцию групповых видеозвонков

Соцсеть "ВКонтакте" объявила о том, что скоро запустит групповые видеозвонки. Первое время одновременно смогут созваниваться до 8 человек. В перспективе количество пользователей будет увеличено.

Для того, чтобы запустить групповой видеозвонок, пользователь должен выбрать беседу, нажать на изображение трубки и выбрать пользователей, с которыми вы хотите пообщаться.

В период самоизоляции только с помощью видеозвонков можно проводить встречи с коллегами и видеться с родственниками.

"Мы будем оперативно наращивать функциональность нового сервиса, чтобы осенью в групповых видеозвонках можно было легко организовывать занятия для целого класса или студенческой группы", — сообщил руководитель команды мессенджера "ВКонтакте" Вячеслав Шебанов.

Все пользователи смогут принимать приглашение в групповые видеозвонки, а возможность создавать чаты и приглашать туда людей появится в течение нескольких дней.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Viber появятся групповые видеочаты до 20 человек.