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Источник Правда.Ру

Эффективность масок в борьбе с COVID-19 доказали на хомяках

Наука

Специалисты из Гонконга провели исследования, в результате которых им удалось доказать эффективность медицинских масок. Таким образом, ученые доказали, что медицинские маски помогли заметно сократить бесконтактную передачу опасного вируса.

Тест провели на хомяках

Ученые провели исследование на 52 хомяках и собрали специальную конструкцию.

В небольшом замкнутом помещении с одной стороны в клетке находился хомяк, зараженный COVID-19, а с другой — по три здоровых. Для того, чтобы смоделировать ситуацию распространения коронавирусной инфекции, использовали вентиляторы. 

Между клетками специалисты поместили специальную масочную перегородку. Затем было смоделировано три варианта развития ситуации. В первом варианте у клетки с больным хомяком не был установлен барьер, во втором случае его установили, а в третьем случае барьер установили у клетки со здоровыми грызунами.

Что удалось выяснить?

"Через неделю 10 из 15 здоровых хомяков, которые находились в клетках без перегородок, заразились коронавирусом. Но в тех клетках, около которых был так называемый масочный барьер, только два хомяка из 12 заразились вирусом. В том случае, когда перегородку поместили только у клетки со здоровыми хомяками, заболели четыре грызуна из 12", — сообщили ученые.

Таким образом, в результате эксперимента было доказано, что в случае заражения или бессимптомного течения заболевания, маски действительно помогут защитить других людей от заражения.

Также специалисты напоминают, что ношение медицинской маски не исключает соблюдение социальной дистанции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что маски нужно носить только в местах массового скопления людей.

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Темы covid-19 маски ученые хомяки коронавирус исследование эксперименты
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