Специалисты из Гонконга провели исследования, в результате которых им удалось доказать эффективность медицинских масок. Таким образом, ученые доказали, что медицинские маски помогли заметно сократить бесконтактную передачу опасного вируса.
Ученые провели исследование на 52 хомяках и собрали специальную конструкцию.
В небольшом замкнутом помещении с одной стороны в клетке находился хомяк, зараженный COVID-19, а с другой — по три здоровых. Для того, чтобы смоделировать ситуацию распространения коронавирусной инфекции, использовали вентиляторы.
Между клетками специалисты поместили специальную масочную перегородку. Затем было смоделировано три варианта развития ситуации. В первом варианте у клетки с больным хомяком не был установлен барьер, во втором случае его установили, а в третьем случае барьер установили у клетки со здоровыми грызунами.
"Через неделю 10 из 15 здоровых хомяков, которые находились в клетках без перегородок, заразились коронавирусом. Но в тех клетках, около которых был так называемый масочный барьер, только два хомяка из 12 заразились вирусом. В том случае, когда перегородку поместили только у клетки со здоровыми хомяками, заболели четыре грызуна из 12", — сообщили ученые.
Таким образом, в результате эксперимента было доказано, что в случае заражения или бессимптомного течения заболевания, маски действительно помогут защитить других людей от заражения.
Также специалисты напоминают, что ношение медицинской маски не исключает соблюдение социальной дистанции.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что маски нужно носить только в местах массового скопления людей.
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