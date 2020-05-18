Ученым удалось выяснить, почему разрушается картина "Крик", написанная художником из Норвегии Эдвардом Мунком.
Специалисты провели анализ микрочастиц желтого пигмента с полотна и пришли к выводу, что сульфид кадмия, входящий в состав желтой краски, окисляется из-за влажности.
Ранее ученые считали, что картина разрушается из-за яркого света, поэтому ее перенесли в темное помещение и выставляли только при слабом освещении.
"Мы выяснили, что воздействие света на картину минимально. И мы очень рады, что наша работа поможет сохранить этот шедевр", — сообщил один из исследователей.
Специалисты пришли к выводу: для того чтобы сохранить шедевр, влажность воздуха должна составлять не более 45%, а уровень освещения можно оставить на стандартных значениях.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что под Петербургом похищена коллекция картин стоимостью 50 миллионов рублей.
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