Исследователи установили причину разрушения картины Мунка "Крик"

Ученым удалось выяснить, почему разрушается картина "Крик", написанная художником из Норвегии Эдвардом Мунком.

Всему виной высокая влажность воздуха

Специалисты провели анализ микрочастиц желтого пигмента с полотна и пришли к выводу, что сульфид кадмия, входящий в состав желтой краски, окисляется из-за влажности.

Ранее ученые считали, что картина разрушается из-за яркого света, поэтому ее перенесли в темное помещение и выставляли только при слабом освещении.

"Мы выяснили, что воздействие света на картину минимально. И мы очень рады, что наша работа поможет сохранить этот шедевр", — сообщил один из исследователей.

Специалисты пришли к выводу: для того чтобы сохранить шедевр, влажность воздуха должна составлять не более 45%, а уровень освещения можно оставить на стандартных значениях.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что под Петербургом похищена коллекция картин стоимостью 50 миллионов рублей.