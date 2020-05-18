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Источник Правда.Ру

Исследователи обнаружили текст в пустых свитках Мертвого моря

Наука

Американские ученые изучили поверхность свитков Мертвого моря и выяснили, что они содержат фрагменты текста. Ранее считалось, что свитки Мертвого моря являются пустыми.

Фрагменты свитков из библиотеки Джона Риленда в Манчестерском университете являются подлинниками. Они были найдены в Кумранских пещерах.

В 50-е гг. XX века власти Иордании подарили ценную находку ученому Рональду Риду, который должен был ее исследовать.

Спустя 70 лет исследователи снова стали изучать эти свитки. Они сфотографировали все кусочки, размер которых более 1 см.

"В результате оказалось, что на четырех фрагментах есть читаемый текст, написанный на иврите и на арамейском языке. Мы изучили состав чернил и пришли к выводу, что они изготовлены на основе углерода. На других фрагментах были обнаружены линейки и небольшие следы букв", — сообщили исследователи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Мертвое море перероют в поисках клада.

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Темы текст исследование свитки мертвого моря
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