Ученые изобрели уникальный мозговой имплантат, который позволит слепым людям "увидеть" окружающий мир.
"Устройство способно передавать визуальные данные с камеры на электрод, вживленный в мозг человека", — сообщили специалисты.
Авторы проекта считают, что это большой шаг к созданию "виртуального протеза", который позволит слепым вернуть зрение.
Люди, на которых тестировали данную разработку, смогли "увидеть" очертания объектов и даже идентифицировать их. Разработка значительно отличается тем, что исследователи не создавали фигуры из световых пятен, а начали работать с контурами.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что для слепых людей создали автомобиль, над проектом по созданию специального автомобиля работали в течение пяти лет. Построенный на базе четырехколесного багги маленький автомобиль превращен с помощью встроенных средств навигации в высокотехнологичную установку. В его работе использованы десятки инновационных идей, которые позволят слепому водителю уверенно управлять машиной.
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